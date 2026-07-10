СМИ узнали о судьбе револьверов, которые Эрдоган подарил лидерам НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Анкаре удивил лидеров необычными подарками – именными револьверами турецкого производства; однако такой подарок поставил некоторых лидеров в неловкое положение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Эрдоган, вручая каждому из 32 лидеров по одному именному револьверу с патронами, хотел продемонстрировать оборонную промышленность Турции, которая стала ключевым инструментом экспорта и внешней политики страны.

На фотографиях, опубликованных администрацией президента Литвы Гитанаса Науседы, видно, что это, вероятно, Gumusay 357 Magnum – редкий шестизарядный револьвер, выпущенный турецким производителем оружия MKE в 1990-х годах. Оружие помещено в деревянный ящик с флагом Турции и логотипом НАТО, а также плакатом с надписью "Gumusay, первый пистолет револьверного типа, произведенный в нашей стране" на турецком и английском языках.

Фото: Администрация президента Литвы

На каждом револьвере было выгравировано имя получателя.

Впрочем, не все участники саммита НАТО в Анкаре смогли забрать с собой подарок турецкого президента.

Пресс-службы премьер-министров Нидерландов и Швеции сообщили, что их револьверы были доставлены в соответствующие посольства в Анкаре. Нидерландский револьвер должны были вывести из строя, а шведский ожидал оформления документов на ввоз.

Британский премьер-министр Кир Стармер оставил подарок Эрдогана в Турции, поскольку ввоз боевого огнестрельного оружия в Великобританию запрещен законом.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер узнал о содержимом посылки только после возвращения домой и был вынужден оставить револьвер правоохранителям в аэропорту.

Пистолет, врученный главе итальянского правительства Джорджи Мелони, уже хранится в её резиденции вместе с другими государственными подарками.

Револьвер президента Польши Кароля Навроцкого ожидает таможенного оформления в аэропорту Варшавы, сообщил его помощник. Оружие будет храниться в надлежащем месте, "чтобы, во-первых, оно было в безопасности, а во-вторых, чтобы к нему относились с уважением как к подарку".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также получила именной пистолет, намерена передать его военному музею, тогда как премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис планировал передать свой в Военный музей в Афинах.

Глава правительства Канады Марк Карни пошутил, что его подарок в виде кленового сиропа "несколько уступает" турецкому подарку, и добавил, что не видел пистолета.

"Я хотел бы заверить канадцев – они держат оружие подальше от меня", – сказал он на пресс-конференции, добавив, что револьвер был деактивирован и может оказаться в национальном военном музее.

Сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал был вынужден оставить подаренный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом револьвер в Турции, поскольку эстонские законы не позволяют ему просто так ввезти его в страну.