Фон дер Ляєн візьме участь у засіданні "коаліції рішучих" у Парижі 13 липня

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок, 13 липня, візьме участь у засіданні "коаліції рішучих", організованому в Парижі президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Фон дер Ляєн 13 липня поїде в Париж на засідання "коаліції рішучих", куди запрошений і Зеленський.

"У другій половині дня президентка фон дер Ляєн вирушить до Парижа, де візьме участь у засіданні "коаліції рішучих" щодо України, організованому президентом Франції Емманюелем Макроном", – повідомила Піньо.

Вона додала, що у вівторок, 14 липня, президентка Єврокомісії все ще перебуватиме в Парижі і візьме участь у святкуванні національного свята Франції.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський та інші лідери держав-членів "коаліції рішучих" запрошені на військовий парад 14 липня у Парижі на честь Дня взяття Бастилії.

На день раніше, 13 липня, в Парижі відбудеться засідання "коаліції рішучих", на якому понад 30 держав-учасниць повернуться до питання гарантій безпеки Україні та встановлення миру.

Нагадаємо, понад 30 країн-учасниць "коаліції рішучих" після засідання 24 лютого підтвердили свою роль у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.

Як повідомлялося, 6 січня прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.