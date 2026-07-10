Фон дер Ляйен примет участие в заседании "коалиции решительных" в Париже 13 июля

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 13 июля, примет участие в заседании "коалиции решительных", организованном в Париже президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Фон дер Ляйен 13 июля отправится в Париж на заседание "коалиции решительных", куда приглашен и Зеленский.

"Во второй половине дня президент фон дер Ляйен отправится в Париж, где примет участие в заседании "коалиции решительных" по Украине, организованном президентом Франции Эмманюэлем Макроном", – сообщила Пиньо.

Она добавила, что во вторник, 14 июля, президент Еврокомиссии все еще будет находиться в Париже и примет участие в праздновании национального праздника Франции.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский и другие лидеры государств-членов "коалиции решительных" приглашены на военный парад 14 июля в Париже в честь Дня взятия Бастилии.

На день раньше, 13 июля, в Париже состоится заседание "коалиции решительных", на котором более 30 государств-участников вернутся к вопросу гарантий безопасности Украине и установления мира.

Напомним, более 30 стран-участниц "коалиции решительных" после заседания 24 февраля подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.

Как сообщалось, 6 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.