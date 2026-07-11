Сенатор Грэм во время визита в Украину посетил завод по производству беспилотников

Американский сенатор Линдси Грэм в рамках своего визита в Украину посетил завод оборонной компании SkyFall, производящей многие известные модели дронов различного назначения.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом в субботу сообщили в пресс-службе SkyFall.

Грэму во время визита на объекты SkyFall продемонстрировали процессы разработки и изготовления тяжелых дронов-бомбардировщиков Vampire, FPV-дронов Shrike различных модификаций и перехватчиков "Шахедов" P1-SUN.

Фото: пресс-cлужба SkyFall

Также Линдси Грему продемонстрировали новые технологические решения, которые вскоре появятся на поле боя, и рассказали о работе учебного проекта компании, в рамках которого готовят пилотов, техников и инструкторов для работы с беспилотными системами.

По словам сенатора, он назвал увиденное производство одним из наиболее передовых в мире и отметил, что для США "было бы большой ошибкой" не сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников.

Также в рамках визита Линдси Грэм встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, как и его коллега из Палаты представителей, почетный председатель Комитета по иностранным делам Майкл Маккоул.

10 июля Грэм заявил о достижении соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против РФ.

Подробнее о разработках SkyFall читайте в материале коллег из "Оборонки" "К концу года Vampire станет на 100% украинским".