Страны Балтии выразили РФ протест в связи с распространением фейков

Дипломаты Латвии, Литвы и Эстонии посетили Министерство иностранных дел России, чтобы выразить протест против дезинформации, распространяемой представителями российского внешнеполитического ведомства.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эстонии, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, 10 июля временные поверенные в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве обратились с совместным демаршем к МИД РФ, решительно отвергнув явно ложные публичные заявления заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина от 4 июля 2026 года.

Временные поверенные в делах еще раз четко заявили, что страны Балтии не открывали свое воздушное пространство для нанесения каких-либо ударов по целям на территории России, сославшись при этом на совместное заявление министров иностранных дел этих стран от 10 апреля текущего года.

Несмотря на официальную позицию Латвии, Эстонии и Литвы, которая последовательно озвучивается на различных уровнях, российская сторона продолжает распространять ложь и обострять ситуацию.

Страны отвергают утверждения России как абсолютно безосновательные. Вторжение беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство балтийских государств является следствием полномасштабной захватнической войны России против Украины.

Временные поверенные в делах также опровергли другие ложные заявления в отношении стран Балтии, недавно сделанные должностными лицами Министерства иностранных дел России, подчеркнув, что Латвия, Эстония и Литва обеспечивают полное соблюдение верховенства права в отношении всех своих жителей, а утверждения об обратном не подтверждаются фактами и являются преднамеренной попыткой России распространять дезинформацию.

Департамент государственной безопасности Литвы (ДГБ) ранее назвал очередным пропагандистским выпадом Кремля заявление МИД РФ о том, что страны Балтии якобы готовятся депортировать русскоязычных жителей.

Стоит отметить, что в мае в российском МИД заявляли, что хотят подготовить жалобу против стран Балтии в Международный суд ООН из-за якобы ущемления прав этнических русских.

В ответ на это в МИД Эстонии подчеркнули, что эти заявления направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий самой России, в частности от её атак на гражданские объекты в Украине.