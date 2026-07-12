Президент Финляндии выставит в музее револьвер, подаренный Эрдоганом

Револьвер, который президент Финляндии Александр Стубб получил в подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, будет выставлен в музее.

Об этом в комментарии Yle сообщили в канцелярии финского президента, передает "Европейская правда".

Как отметили в канцелярии, сначала подаренный Эрдоганом револьвер был сразу передан полиции.

По информации ведомства, Стубб выразил желание передать оружие в музей.

Среди возможных вариантов рассматривается, например, Военный музей, который занимается сбором экспонатов, связанных с военной и оружейной историей Финляндии.

Согласно действующему закону об оружии в Финляндии, для хранения огнестрельного оружия требуется уважительная причина, например, спортивная стрельба. Если бы президент Стубб захотел оставить оружие себе, ему пришлось бы получить разрешение или деактивировать револьвер.

Сообщалось, что британский премьер-министр Кир Стармер оставил подарок Эрдогана в Турции, поскольку ввоз боевого огнестрельного оружия в Великобританию запрещен законом.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер узнал о содержимом посылки только после возвращения домой и был вынужден оставить револьвер правоохранителям в аэропорту.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал был вынужден оставить подаренный револьвер в Турции, поскольку эстонские законы не позволяют ему просто так ввезти его в страну.