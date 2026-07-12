Зеленский о смерти Грэма: Америка и мир потеряли решительного лидера

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, отметив, что "Америка и мир потеряли решительного лидера".

Об этом украинский президент написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что Грэм был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее.

"Он десять раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России и был здесь, вместе с нашими людьми, тогда, когда это было наиболее необходимо. Мы были в постоянном диалоге, которого мне будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды", – добавил президент.

Зеленский также напомнил, что, продвигая двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины, в последние недели сенатор работал над важными инициативами, "которые могли бы помочь приблизить мир, в частности над ужесточением санкций против России".

"Мы всегда будем особенно благодарны за слова уважения к нашему народу и к мужеству защитников Украины", – добавил он.

Ранее стало известно, что сенатор Грэм скончался в результате короткой и внезапной болезни.

По данным СМИ, экстренные службы прибыли в дом политика в Вашингтоне после сообщения об остановке сердца.

При этом стоит отметить, что 10 июля сенатор находился с визитом в Украине, в ходе которого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.