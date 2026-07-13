В Испании возросло число погибших в масштабном лесном пожаре

В Испании возросло число погибших в результате масштабного лесного пожара в Андалусии – в больнице скончалась пострадавшая гражданка Великобритании.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Число подтвержденных смертей в результате крупного лесного пожара в испанской провинции Альмерия возросло до 13 – после смерти в больнице 93-летней британской гражданки, которая ранее входила в число 8 пострадавших.

Региональное правительство Андалусии сообщило, что женщина поступила в больницу в начале суток в пятницу с ожогами 20% площади тела.

До этого было официально подтверждено гибель 12 человек, судьба ещё около двух десятков остаётся неизвестной. Среди них есть граждане Великобритании и Бельгии. В Брюсселе в воскресенье сообщили, что среди жертв пожара – вероятно, трое бельгийских граждан.

Пожар в муниципалитете Лос-Гальярдос вспыхнул вечером 9 июля, стремительно распространившись на обширную площадь. Люди, гибель которых уже подтверждена, попали в огненную ловушку на узкой дороге при попытке эвакуироваться.

По состоянию на воскресенье пожар, опустошивший около 7000 гектаров территории, взяли под контроль; более 1000 жителям разрешили вернуться в свои дома после эвакуации.

Еврокомиссия активировала службу космических наблюдений Copernicus, чтобы поддержать Испанию в борьбе со стихийным бедствием.