Фермери побоюються посухи через те, що найдовша річка Італії пересихає

Морська вода просочується в найдовшу річку Італії По, оскільки під час екстремальної спеки її русло починає висихати, що завдає удару по сільськогосподарському регіону, де виробляють молоко для сиру Пармезан.

Про це повідомляє AFP, інформує "Європейська правда".

Рівень води в річці По ще ніколи не опускався так низько на початку року, що викликає побоювання щодо руйнівної посухи в липні в цьому куточку північної Італії.

За даними міжрегіонального річкового агентства Aipo, рівень води в річці По різко впав за лічені дні, опустившись нижче 300 кубічних метрів на секунду, тоді як у червні середній показник становив близько 1 500.

"Вона ще ніколи не спадала так швидко і так рано", – зазначив Стефано Кальдероні з Італійської асоціації зрошення (Anbi).

Піщані мілини множаться, глибина місцями зменшується до ледь одного метра, а ті нечисленні рибалки, що залишилися на річці, страждають від спеки.

"Раніше ми пропливали ліворуч; тепер прохід – праворуч від піщаної мілини, і він дуже-дуже вузький", – сказала Даніела Куогі, геодезистка агентства Aipo.

Численні альпійські озера, що живлять долину По, досі заповнені приблизно на 60 відсотків. Однак фермери інтенсивно забирають воду з водойм для зрошення полів, висушених спекою.

Цієї зими йшли дощі, але гірський сніг, який раніше поповнював озера, вже розтанув через зміни клімату.

"Ми ще не опинилися в ситуації посухи, але за таких темпів запасів води вистачить менше ніж на три тижні", – зазначив Даміано Ді Сіміне, експерт екологічної організації Legambiente.

Останній раз посуха вразила долину По у 2022 році – але лише наприкінці липня.

Далі за течією, біля гирла річки, ситуація вже є серйозною: морська вода проникла приблизно на 20 кілометрів вгору за течією. Солона вода починає забруднювати сільськогосподарські угіддя.

У річці встановлено бар’єри для зупинки морської води, але вони працюють лише за умови достатньої сили течії.

У п’ятницю Німецька метеорологічна служба зафіксувала температуру 41,3 градуса – найвищу, яку досі вимірювали в Німеччині.

Також стало відомо, що у Великій Британії у п’ятницю зафіксували новий температурний рекорд у червні за всі роки спостережень – температура на сході Англії піднялася до 36,9°C.

А 23-24 червня стали рекордно спекотними днями для країни за увесь час спостережень. З вечора 25 червня спека почала відступати у найзахідніших районах країни, але для понад 60 департаментів ще діє "червоний" рівень небезпеки.