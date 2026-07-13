В Париже рассказали, кто входит в состав "коалиции решительных" и приедет на саммит

"Европейской правде" стало известно, кто из представителей государств-партнеров Украины в понедельник примет участие в саммите "коалиции решительных" в Париже.

Об этом "ЕП" сообщили в Елисейском дворце.

В частности, свое личное участие во встрече, которую организует французский президент Эмманюэль Макрон, подтвердили, помимо президента Украины, президенты Молдовы, Финляндии и Румынии.

Также участие в мероприятии подтвердили премьер-министры Албании, Хорватии, Испании, Дании, Норвегии, Швеции, Греции, Люксембурга, Польши, Великобритании, Эстонии, Бельгии, Австрии, Германии, Чехии, Нидерландов, Словении и Латвии.

Кроме того, ожидается присутствие представителей других государств, входящих в коалицию, в частности Северной Македонии, Италии, Турции, Португалии, Литвы, Словакии, Австралии, Исландии, Черногории, Японии, Новой Зеландии, Канады, Ирландии и Кипра.

От институтов ЕС и НАТО ожидается прибытие председателя Европейского совета, председателя Европейской комиссии и генерального секретаря НАТО.

Сообщалось, что на встрече стран "коалиции решительных" будут обсуждать усиление украинской противовоздушной обороны и создание противоракетных систем.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 июля, прибыл в Париж.

Также ожидается, что Зеленский посетит военный парад в честь Дня взятия Бастилии во вторник, в котором примут участие украинские военные.