Макрон заявил, что Франция выполнила обязательства по перевооружению

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что Франция выполнила свои обязательства по перевооружению, выступив с ежегодной речью перед военными.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

Увеличение оборонных бюджетов с момента вступления Макрона в должность в 2017 году с акцентом на перевооружение Франции является "обязательством, которое было выполнено", заявил французский лидер в понедельник в своем традиционном обращении к вооруженным силам.

"В 2017 году я объявил, что оборонный бюджет будет увеличен, что обязательства будут выполнены, и что Франция и её вооружённые силы оправдают возложенные на них надежды и выполнят свои обязанности и ответственность. Обязательство выполнено, факты говорят сами за себя, а история вынесет свой приговор", – сказал Макрон накануне последнего за время его президентства военного парада 14 июля.

Макрон отметил, что Европа готова защищать свободу и верховенство права "ценой крови".

"Послание, которое мы посылаем миру, таково: да, мир – это наша цель. Да, мы дорожим свободой и верховенством права. И да, мы готовы бороться, чтобы их защитить. Всегда, и ценой крови, если это будет необходимо", – добавил Макрон.

Позже в понедельник Макрон проведет в Париже саммит союзников Украины, известный как саммит "коалиции решительных". "Европейской правде" стало известно, кто из представителей государств-партнеров Украины в понедельник примет участие в саммите.

Сообщалось, что на встрече стран "коалиции решительных" будут обсуждать укрепление украинской противовоздушной обороны и создание антибаллистических систем.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 июля, прибыл в Париж.