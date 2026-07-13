ЕС и Украина осудили преследование гражданских на оккупированных территориях

Европейский Союз и Украина обнародовали совместное заявление о положении незаконно задержанных людей и гуманитарных последствиях российской агрессии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на документ.

Совместное заявление от верховной дипломатки ЕС Каи Каллас и Украины было представлено в Брюсселе во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.

В документе стороны осудили продолжающуюся войну России в Украине и грубые нарушения ею международного гуманитарного права и международного права в сфере прав человека, а также подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ.

В документе подчеркивается, что с начала войны и оккупации Крыма в 2014 году Россия продолжает подавлять инакомыслие и преследовать тех, кого считает угрозой для оккупационных "администраций".

В частности, речь идет о произвольных задержаниях, насильственных исчезновениях, пытках, сексуальном насилии, незаконных депортациях и принудительном перемещении украинцев, а также о нарушении права на справедливый суд и контакты с семьями.

Особое внимание стороны уделили преследованию местных чиновников, журналистов, активистов, волонтеров и религиозных деятелей. В заявлении подчеркнули, что Россия ограничивает доступ независимых наблюдателей, представителей СМИ и международных организаций на временно оккупированные территории, что делает невозможным независимое документирование событий.

В заявлении призвали Россию и Беларусь обеспечить "немедленное, безопасное и безоговорочное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, в частности детей".

Также стороны осудили отказ России подтверждать личность, местонахождение и судьбу украинцев, находящихся в плену или считающихся пропавшими без вести.

"Мы призываем к дальнейшим последовательным усилиям в рамках Совета Европы с целью запуска работы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и Международной комиссии по претензиям в отношении Украины", – добавили в заявлении.

Напомним, 15 мая на заседании Комитета министров Совета Европы было принято ключевое решение в процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России.

В Офисе президента Украины ожидают начала работы спецтрибунала уже в следующем году.

4 июля правительство Нидерландов выразило готовность принять у себя Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.