Чешский депутат попал в ДТП с медицинским автомобилем в центре Праги

Депутат парламента Чехии Филип Турек, которого партия "Автомобилисты" безуспешно продвигала на пост главы МИД, в понедельник попал в дорожно-транспортное происшествие в центре Праги, где его автомобиль столкнулся с транспортным средством больницы, двигавшимся с включенными проблесковыми маячками.

Об этом сообщает iDNES, пишет "Европейская правда".

Авария произошла возле станции метро и трамвайной остановки. Автомобиль Škoda Fabia, который доставлял кровь для больницы, после столкновения перевернулся. По данным полиции, медицинский автомобиль двигался с включенными спецсигналами.

Сам Турек подтвердил факт ДТП. По его словам, он ехал на зеленый свет светофора, когда произошло столкновение. "Из-за того, что мой автомобиль больше, меньший автомобиль перевернулся", – сказал депутат.

фото: iDNES

Турек, который управлял автомобилем Mercedes, не получил травм. Он также заявил, что сожалеет об инциденте и намерен связаться с пострадавшим водителем.

фото: iDNES

По словам представителя пражской службы скорой помощи Карела Кирса, водитель автомобиля больницы в возрасте около 60 лет получил множественные травмы, в том числе черепно-мозговую травму средней тяжести. После оказания помощи на месте его доставили в травматологический центр. Во время транспортировки мужчина находился в сознании.

Из-за аварии почти на 45 минут было приостановлено движение шести трамвайных маршрутов.

Филипп Турек уже оказывался в центре внимания из-за нарушений правил дорожного движения. В прошлом году он опубликовал в социальных сетях фотографию спидометра, который показывал скорость свыше 200 км/ч. Сначала политик утверждал, что ехал по немецкому автобану, однако впоследствии выяснилось, что фото было сделано на дороге в Чехии.

После скандала Турек признал свою ошибку, заявил, что сожалеет о содеянном, и перечислил 50 тысяч чешских крон в фонд помощи жертвам дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, ранее польского сенатора лишили водительских прав за превышение скорости на 58 км/ч.

Ранее в Польше задержали словацкого водителя, который 59 раз не оплатил проезд по платной дороге.