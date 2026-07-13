Бельгия обвинила Еврокомиссию в слабой реакции на импорт из незаконных израильских поселений

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево обвинил Европейскую комиссию в "недостаточных" мерах в отношении торговли с незаконными израильскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Брюсселе, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Ранее стало известно, что Европейская комиссия предлагает меры по сокращению импорта из незаконных израильских поселений, в число которых, в частности, входила идея полного запрета на импорт из незаконных поселений.

Однако, по словам Прево, этот документ не соответствует требованиям Бельгии относительно конкретных предложений о запрете или ограничении торговли – он заявил, что Еврокомиссия распространила этот документ, чтобы дать странам "пищу для размышлений".

"Еврокомиссия наконец предложила несколько вариантов на двух страницах. Поэтому создается впечатление, что они просто бросили нам "пищу для размышлений", а не продемонстрировали реальную волю двигаться вперед", – сказал он.

По мнению Прево, эти меры "в значительной степени недостаточны по сравнению с необходимостью быть авторитетным игроком на геополитическом уровне в израильско-палестинской ситуации – которым, к сожалению, Европейский Союз уже некоторое время не является".

В конце мая Совет Европейского Союза ввёл новые санкции, направленные против поселений на Западном берегу реки Иордан.

Лидеры ряда стран призвали Израиль прекратить расширение поселений на Западном берегу реки Иордан и обуздать рост насилия со стороны поселенцев.