Радев: Болгария больше не будет участвовать в "коалиции решительных"

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна больше не будет участвовать в формате "коалиции решительных", поскольку выступает за дипломатическое урегулирование войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", слова Радева передает агентство BTA.

По словам болгарского премьера, президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил его на встречу лидеров "коалиции решительных" в Париже 13 июля, но тот отказался. Радев заявил, что Болгарии "не место" в этой группе стран.

"Я не считаю, что Болгарии есть место в „коалиции решительных", – сказал он.

Радев пояснил, что Болгария не будет частью коалиции, которая поддерживает продолжение военной помощи Украине вместо дипломатических усилий по достижению мира.

"Мы не являемся частью коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Мы не оказываем помощи такого рода, поскольку я считаю, что путь к разрешению этого конфликта лежит через мощные дипломатические усилия, направленные на прекращение эскалации, а не через ее продолжение военными средствами", – пояснил глава правительства.

Радев также дистанцировался от участия в Интегрированной коалиции антибаллистической обороны, которая будет развивать потенциал Европы в области защиты от баллистических ракет. Комментируя инициативу, в которой участвуют 10 стран, он заявил, что "решения, влияющие на нашу коллективную безопасность, принимаются в другом формате, в другом месте".

"Эти вопросы решаются в рамках ЕС, в рамках НАТО, где Болгария имеет свой вес", – сказал Радев.

Недавно министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что страна больше не будет поставлять военную помощь Украине.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий после этого заявил, что Украина не получает бесплатной военной помощи от Болгарии, а сотрудничество в области обороны между государствами осуществляется на коммерческой основе.

В то же время премьер Болгарии Румен Радев заявил, что его страна исчерпала возможности оказания военной помощи Украине, но могла бы помогать в ремонте техники.