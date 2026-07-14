Туск раскрыл количество ракет для Patriot, которые Польша передала Украине весной
Весной правительство Польши передало Украине пять ракет для систем Patriot, сообщил глава польского правительства Дональд Туск.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Onet.
В течение последних дней представители правительства Польши не желали раскрывать подробности о количестве переданных ракет. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш лишь уверял, что эта помощь не повлияла на оборонный потенциал страны.
Заместитель министра обороны Цезарий Томчик говорил о "нескольких" ракетах, а впоследствии уточнил, что речь идет о количестве "от трёх до девяти". В конце концов премьер-министр Туск назвал конкретную цифру.
"Вы заметили, какую бурю вызвало – совершенно ненужную, честно говоря, на самом деле шокирующую – наше решение о передаче пяти ракет для системы Patriot в полном согласии с НАТО, с американцами, ведь мы действуем в этом вопросе совместно. Это не какие-то исключительно польские идеи, это совместная акция НАТО", – сказал Туск.
Он добавил, что на данный момент правительство не планирует подобных пожертвований.
Польское пожертвование было частью более широкой инициативы, которую координировали немцы. В марте СМИ сообщали, что Берлин и европейские союзники организовывали поставку около 35 ракет для системы Patriot в Украину. Польша передала пять ракет, так же как и Германия. В апреле министр обороны Украины Михаил Федоров публично поблагодарил за предоставленные ракеты Германию, Нидерланды, Испанию и Польшу.
В ближайшие годы в Вооруженные силы Республики Польша должны поступить еще более 600 ракет этого типа.
Напомним, недавно Польшу потряс политический скандал после того, как вице-спикер Сейма и лидер "Конфедерации" Кшиштоф Босак заявил, что "в марте тайно от Сейма правительство передало Украине дорогостоящие и сложные в приобретении ракеты-перехватчики для системы Patriot".
На этом фоне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскрыл данные о военной помощи, оказанной Варшавой Украине после начала полномасштабного вторжения России.
Подробнее на эту тему – в статье "Европейской правды" Борьба за меньшую поддержку: почему польские власти и оппозиция открещиваются от помощи ВСУ.