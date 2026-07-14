Польша просит Европарламент разрешить задержание ультраправого евродепутата

Генеральный прокурор Польши направил в Европейский парламент ходатайство с просьбой дать разрешение на задержание и принудительную доставку ультраправого евродепутата Гжегожа Брауна в прокуратуру.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Заявление польского генпрокурора связано с тем, что Браун пять раз не явился по вызову прокуратуры. В прокуратуре Брауну планируют предъявить обвинения в нарушении личной неприкосновенности и оскорблении врача в больнице города Олесница.

"Поведение Гжегожа Брауна и его защитника – покидание помещения без согласия прокурора или невозвращение после назначенного перерыва – помешало предъявлению обвинений и допросу подозреваемого", – отметили в прокуратуре.

Там подчеркнули, что считают такие действия "умышленными и направленными на затягивание предварительного расследования путем злоупотребления иммунитетом от ареста".

Гжегож Браун известен тем, что пытался осуществить "гражданский арест" гинеколога, сжег флаг ЕС в Катовице весной этого года и сорвал флаг Украины в городе Бяла-Подляска.

Стоит отметить, что в конце апреля Европейский парламент проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности Брауна.

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