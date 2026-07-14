Авіаційний регулятор ЄС посилив попередження щодо польотів на Близькому Сході

Агентство з безпеки авіації Європейського Союзу (EASA) у вівторок, 14 липня, відновило та посилило своє попередження для авіакомпаній, що здійснюють польоти на Близькому Сході.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

EASA закликало авіацію ЄС уникати повітряного простору Бахрейну, Кувейту, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів та над Оманською затокою у зв’язку з новим спалахом конфлікту між США та Іраном.

Лише тиждень тому EASA відкликало своє попереднє попередження після короткочасного послаблення регіональної напруженості внаслідок тимчасового перемир’я між Тегераном і Вашингтоном, укладеного минулого місяця.

У тому попередженні авіакомпаніям рекомендувалося дотримуватися обережності під час польотів у повітряному просторі цих країн, а також Ізраїлю, Йорданії, Оману та Саудівської Аравії.

Нове, більш обмежувальне попередження діє до 29 липня.

"Наявність у регіоні великих військових об’єктів США підвищує ймовірність того, що держави, на які поширюється дія цього інформаційного бюлетеня про зони конфлікту, можуть зазнати безпосередніх ракетних та безпілотних атак з боку Ірану", – зазначити в EASA.

Як відомо, Сполучені Штати та Іран третю ніч поспіль обмінялися ударами на Близькому Сході після зриву рамкової домовленості про перемир’я.

За даними ЗМІ, Трамп минулого тижня офіційно повідомив Конгрес про відновлення військових ударів по Ірану, зберігаючи за собою право атакувати Тегеран протягом 60 днів без законодавчого схвалення.