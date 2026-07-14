В Британии выявили многомиллиардные потери при закупках средств защиты от COVID-19

Британская национальная комиссия по расследованию вспышки COVID-19 считает, что страна потратила впустую почти 10 млрд фунтов стерлингов ($13 млрд) на средства индивидуальной защиты, такие как маски и халаты, которые были либо бракованными, либо остались неиспользованными во время пандемии.

Об этом говорится в выводах, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

По данным исследования, проведенного под руководством судьи в отставке и независимого члена Палаты лордов Хезер Галлетт, общая сумма растраченных средств составила почти две трети от всех расходов страны на средства индивидуальной защиты.

Как выяснилось, это произошло из-за недостаточных запасов средств защиты до начала пандемии, неэффективных закупок и оборудования, не соответствующего стандартам.

В отчете также резко критикуется использование консервативным правительством так называемой "VIP-линии", которая ускоряла рассмотрение предложений по средствам индивидуальной защиты от лиц, связанных с министрами.

Согласно отчету, вероятность получения контрактов поставщиками из "VIP-линии" была примерно в 13 раз выше, чем у поставщиков, проходивших обычную процедуру. Эти контракты чаще заключались с посредниками, а не напрямую с производителями, и чаще сопровождались проблемами с выполнением, чем контракты, заключенные по обычной процедуре, хотя разница в цене была незначительной.

"В глобальной борьбе за закупку оборудования и материалов Великобритания просто не была готова к конкуренции. Растрата средств налогоплательщиков была колоссальной", – отметила Галлетт.

В конце апреля сообщалось, что прокуратура Европейского Союза расследует дело о мошенничестве на сумму 1,5 млн евро, связанное с государственными закупками медицинского оборудования в Румынии во время пандемии COVID-19.

В том же месяце Брюссельский суд вынес решение, согласно которому Польша и Румыния обязаны выполнить соглашения о закупке вакцин против COVID-19, подписанные с американским фармацевтическим гигантом Pfizer в рамках крупнейшей программы совместных закупок ЕС.