У Норвегії буде генеральне консульство в Гренландії

Норвегія відкриє генеральне консульство у столиці Гренландії Нууку, повідомив у п’ятницю норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Aftenposten.

Це відбувається в час, коли Арктика набуває дедалі більшого стратегічного значення, а президент США Дональд Трамп відверто зазіхає на арктичний острів, що є автономною територією Данії.

"Північні території є найважливішим стратегічним напрямком діяльності Норвегії, а Арктика відіграє дедалі більшу роль у міжнародній політиці та безпеці", – прокоментував рішення Йонас Гар Стьоре.

Він зазначив, що Гренландія є близьким партнером Норвегії, і що Осло має намір зміцнити як політичні контакти, так і співпрацю щодо спільних інтересів у регіоні, відкриваючи консульство.

Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде зазначив, що генеральне консульство забезпечить тісніший контакт із владою Гренландії, її бізнесом та громадянським суспільством.

"Це зміцнить співпрацю в тих сферах, де Норвегія та Гренландія вже мають сильні спільні інтереси, зокрема у рибальстві, морських питаннях та питаннях корінних народів", – сказав він.

Ейде провів телефонні переговори з Муте Бурупом Егеде, міністром закордонних справ, промисловості та торгівлі Гренландії, а також із міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, щоб поінформувати їх про це рішення.

"Я відчуваю, що це рішення дуже добре сприймається в Гренландії та Данії. Канада, Франція, Ісландія, США та ЄС мають власних дипломатів у Нууку. Тож цілком природно, що Норвегія також їх матиме", – зазначив Ейде.

У четвер, 21 травня, у столиці Гренландії пройшли демонстрації на тлі відкриття дипломатичного центру США.

17 травня до столиці Гренландії прибув спеціальний посланник США в Гренландії Джефф Лендрі. Там він зустрівся з прем'єр-міністром Єнсом-Фредеріком Нільсеном та міністром закордонних справ Муте Егеде.

Після зустрічі уряд Гренландії заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова досягнуто певного прогресу, але наполіг, що острів не продається.