Трамп не считает смерть сенатора Грэма подозрительной

Президент США Дональд Трамп заявил, что в смерти сенатора Линдси Грэма не прослеживается никаких подозрительных обстоятельств.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует The Hill, передает "Европейская правда".

Во вторник, 14 июля, комментируя внезапную смерть сенатора, Трамп заявил, что у Грэма "была проблема".

"Сначала я слышал, что это были закупоренные артерии. Потому что у него действительно были закупоренные артерии. У него были проблемы с этим. Жаль, что он не заботился о себе лучше. Это то, что почти невозможно обнаружить, и если это происходит, то мало что можно с этим поделать", – сказал он.

Также американский президент подчеркнул, что не видит в смерти сенатора "ничего преступного".

"Я не вижу в этом ничего преступного. Я знаю, что ходят всевозможные теории заговора, и считаю, что ФБР тратит своё время впустую, если занимается этим", – сказал американский президент.

Следует отметить, что незадолго до своей внезапной смерти Линдси Грэм сообщил о достижении соглашения с Белым домом по поводу версии законопроекта о санкциях против России.

Сенатор скончался фактически в день своего возвращения из поездки в Украину, а на следующее утро у него было запланировано интервью.

Грэм выступил соавтором законопроекта о санкциях против России, принятие которого затягивалось еще с прошлого года. Еще в середине ноября сенатор заявлял, что Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта о санкциях против России.