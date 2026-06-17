ЗМІ: в Греції обговорюють можливість дострокових парламентських виборів

Керівна партія Греції "Нова демократія", яку останнім часом сколихнула низка скандалів, обговорює можливість проведення дострокових парламентських виборів вже цієї осені.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, рейтинг керівної партії різко впав після останніх загальних виборів 2023 року на тлі зростання інфляції, викриттів щодо шахрайства на високому рівні з фондами ЄС та невдалих дій уряду у зв’язку з найстрашнішою залізничною катастрофою в історії країни.

Хоча "Нова демократія", як і раніше, лідирує в опитуваннях, ключове питання для її вищого керівництва полягає в тому, чи слід оголосити вибори до того, як роздроблена опозиція зможе об’єднатися й набрати сили для протистояння прем’єр-міністру Кіріакосу Міцотакісу.

Згідно з опитуванням Politico, "Нова демократія" набирає 30%голосів, що майже вдвічі перевищує підтримку її найближчого конкурента. Друге місце посідає нещодавно створена партія "Елас" колишнього лівого прем’єр-міністра Алексіса Ципраса з 16%.

Поки що Міцотакіс наполягає на тому, що він добуде свій повний термін до 2027 року.

"Вибори відбудуться навесні 2027 року, як і заплановано", – сказав він, виступаючи на острові Родос минулими вихідними.

Однак у його партії четверо політиків розповіли, що тривають дискусії щодо проведення виборів наприкінці вересня або в жовтні.

"Прем’єр-міністр попросив усі міністерства завершити виконання своїх завдань до кінця серпня, щоб у нього була можливість провести дострокові вибори", – зазначив один з урядовців.

Інший високопосадовець партії "Нова демократія" сказав, що "кілька урядовців порадили Міцотакісу перенести вибори на більш ранній термін, щоб опозиція не встигла реорганізуватися".

Опозиційна соціалістична партія "ПАСОК" неодноразово закликала до проведення дострокових виборів, незважаючи на те, що відстає в опитуваннях.

Представники уряду заявляють, що остаточне рішення буде ухвалено наприкінці літа.

У липні 2027 року Греція перейме ротаційне головування в Раді ЄС, а це означає, що до того часу потрібно сформувати уряд.

Якщо партія "Нова демократія" зрештою обере дострокові вибори, вони, ймовірно, відбудуться після виступу прем’єр-міністра на Міжнародній виставці в Салоніках на початку вересня.

Наразі опитування свідчать, що жодна партія не має 37–40 відсотків підтримки, необхідних для формування уряду більшості.

Однак є й інші ознаки того, що "Нова демократія" готує ґрунт для проведення виборів.

Минулого тижня Міцотакіс оголосив про невелике переформатування уряду, в результаті якого чотири нових особи обійняли посади у трьох міністерствах.

У середу генеральним секретарем партії "Нова демократія" було призначено 39-річного політика-прихильника жорсткої лінії Константіноса Кіранакіса, який раніше обіймав посаду заступника міністра інфраструктури.

Як повідомлялося, колишній прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас створив нову політичну партію, пообіцявши боротися з корупцією та домагатися економічного зростання країни.

Ципрас намагається скористатися широкою недовірою до уряду Міцотакіса через корупційні скандали, зокрема, через шахрайство з сільськогосподарськими субсидіями Європейського Союзу.