Премьер-министр Греции заверил, что не планирует досрочных выборов

Премьер-министр Кириакос Мицотакис в среду вновь заявил, что следующие общенациональные выборы в Греции состоятся по истечении четырехлетнего срока полномочий правительства, весной 2027 года.

Заявление главы греческого правительства приводит eKathimerini, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий Мицотакиса прозвучал во время его поездки по северной части острова Эвбея, где он посетил медицинский центр в Истиае.

"Я хочу, чтобы вы были готовы и находились на передовой в преддверии выборов, которые состоятся весной 2027 года. Спасибо за те усилия, которые вы приложите, чтобы партия "Новая демократия" в третий раз подряд сформировала правительство большинства", – отметил греческий премьер.

Ранее в СМИ появилась информация, что правящая партия Греции "Новая демократия", которую в последнее время потрясла серия скандалов, обсуждает возможность проведения досрочных парламентских выборов уже этой осенью.

В этом контексте стоит отметить, что бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас создал новую политическую партию, пообещав бороться с коррупцией и добиваться экономического роста страны.

Ципрас пытается воспользоваться широким недоверием к правительству Мицотакиса из-за коррупционных скандалов, в частности, из-за мошенничества с сельскохозяйственными субсидиями Европейского Союза.