В Сейме Польши подтвердили отказ Туска от депутатского иммунитета

Парламентская комиссия по регламенту подтвердила отказ премьер-министра Польши Дональда Туска от иммунитета, что является шагом к возможности возбуждения в его отношении уголовного дела по частному обвинению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Туск подал письменное заявление об отказе от иммунитета ещё 2 июля в связи с обвинительным актом, поданным "Институтом суверенной Польши" бывшего министра юстиции Збигнева Зёбро.

В среду комиссия Сейма признала, что это заявление соответствует всем формальным требованиям.

Следующим шагом станет подтверждение отказа от иммунитета маршалком Сейма, что откроет путь к уголовному производству. В то же время в соответствии с польским законодательством привлечение депутата к уголовной ответственности возможно только по тому эпизоду, на который он дал согласие.

Комментируя свое решение в начале июля, Туск заявил, что судебный процесс станет хорошей возможностью обнародовать дополнительные факты, которые, по его словам, еще в большей степени подтвердят причастность политиков правого лагеря к делу, связанному с криптовалютной платформой Zondacrypto.

Иск связан с заявлениями премьера, сделанными 8 апреля перед заседанием правительства. Тогда Туск, ссылаясь на информацию польского Агентства внутренней безопасности (ABW), утверждал, что председатель правления Zondacrypto Пшемыслав Краль в конце октября – начале ноября 2025 года перечислил 450 тысяч злотых в фонд "Института суверенной Польши", связанный со Збигневом Зёбро.

Кроме того, по словам премьера, другая компания, связанная с Zondacrypto и Кралем, перечислила 70 тысяч евро фонду "Хорошее правительство", основанному депутатом от партии "Конфедерация" Пшемыславом Виплером.

В конце апреля бывший заместитель министра юстиции Польши Пётр Цеплуха, связанный с "Институтом суверенной Польши", сообщил, что фонд подал в суд частный обвинительный акт против Туска за якобы клевету и ходатайство о лишении его иммунитета.

Он обвинил премьера в распространении ложных утверждений вместо того, чтобы, по его словам, взять на себя ответственность за действия правительства по делу Zondacrypto.

Напомним, нынешняя правящая коалиция Польши во главе с Туском ведет активные расследования в отношении деятельности предыдущего правительства "Права и справедливости" и, в частности, бывшего министра Збигнева Зёбро.

При правлении бывшего венгерского премьера Виктора Орбана Зёбро нашел убежище в Венгрии, однако после смены власти в этой стране он бежал в США.