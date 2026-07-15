Трамп считает, что Путин готов заключить мирное соглашение "в ближайшее время"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что лидер России Владимир Путин готов заключить соглашение о прекращении войны в Украине, и считает, что это произойдет в ближайшее время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава Белого дома рассказал в интервью Fox News.

Трамп согласился с мнением интервьюера о том, что война между Украиной и Россией может завершиться во время его президентства. Он отметил, что постоянно повторяет Владимиру Путину одно и то же.

"Я постоянно говорю ему одно и то же. Не хочу вдаваться в подробности, но говорю: „Владимир, тебе пора остановиться. Пора этой войне закончиться", – сказал Трамп.

Он выразил уверенность, что Путин "готов к сделке". В ответ на вопрос, когда это может произойти, Трамп ответил: "в ближайшее время". "Для танго нужны двое. Но я считаю, что он готов к сделке", – заявил президент США.

Trump stated that Putin is ready to reach a deal in the near future. He also claimed that the war between Russia and Ukraine could end during his presidential term. pic.twitter.com/NN8gBxODBB – WarTranslated (@wartranslated) July 15, 2026

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом.

Отвечая на вопрос о законопроекте Грэма о санкциях на пресс-конференции в понедельник, Трамп заявил, что "скоро" примет решение по этому поводу.

Следует отметить, что незадолго до своей внезапной смерти Линдси Грэм сообщил о достижении соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против России.