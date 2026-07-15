Зеленский рассказал, когда Украина сможет производить ракеты для Patriot

Президент Владимир Зеленский рассказал, когда Украина сможет технически производить ракеты для систем ПВО Patriot.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на саммите "Юго-Восточная Европа – Украина", пишет корреспондент "Европейской правды".

Президент Украины отметил, что Украина сейчас работает над получением лицензий на производство Patriot. Также он рассказал, когда Украина сможет технически производить американские ракеты собственными силами.

"Мы рассчитываем к концу 26-го года получить возможность технически производить американские ракеты силами украинской команды", – отметил он.

Напомним, во время публичной части встречи американского президента Дональда Трампа и Зеленского на полях саммита НАТО 8 июля президент США заявил, что США предоставят Украине право производить Patriot.

Позже Зеленский отметил, что после политической договоренности с Трампом о лицензии на производство Patriot должна начаться техническая работа по ее реализации.

По данным СМИ, производство американских ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot для Украины, скорее всего, будет организовано в какой-либо европейской стране, в частности рассматривается вариант с Германией.