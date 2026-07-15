Санду заверила: приоритетом нового правительства Молдовы останется евроинтеграция

Президент Молдовы Майя Санду заверила, что будущее новое правительство будет уделять приоритетное внимание вопросу вступления страны в Европейский Союз.

Об этом она заявила во время общения с журналистами на саммите "Юго-Восточная Европа – Украина", пишет корреспондент "Европейской правды".

Санду заявила, что сейчас Молдова проводит "сложные и непопулярные реформы", и, по её словам, когда страна проводит такие реформы, иногда возникает необходимость в обновлении состава правительства.

"Мы надеемся, что уже на следующей неделе парламент утвердит новое правительство. При этом никаких изменений во внешней политике не будет. Нашим приоритетом остается европейская интеграция", – заверила президент Молдовы.

Она ожидает, что новое правительство будет еще настойчивее работать над ускорением реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз.

"Мы уже начали сложные реформы и должны довести их до конца", – добавила Санду.

Стоит отметить, что 14 июля ЕС и Молдова начали переговоры по 6-му кластеру, касающемуся внешнеполитических связей, а также политики безопасности и обороны.

Напомним, 3 июля премьер Александру Мунтяну неожиданно объявил, что уходит в отставку.

Решение Мунтяну, вероятно, связано с коррупционными скандалами, потрясшими Молдову в последние дни. Выяснилось, в частности, что руководитель агентства по безопасности гражданской авиации MOLDATSA, назначенный на должность действующей властью, имеет поддельный диплом о высшем образовании и свидетельство пилота. Также в четверг, 2 июля, задержали госсекретаря Министерства сельского хозяйства по подозрению во взяточничестве.

11 июля Санду официально выдвинула кандидатуру бизнесмена Василе Тофана на пост премьер-министра.

Подробнее читайте в статье: Молдова в режиме падения власти. Как поддельный диплом и кузина Санду ввергли страну в кризис