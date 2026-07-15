В МИД Болгарии объяснили, почему страна вышла из "коалиции решительных"

Болгария считает, что дипломатическое направление в поисках путей прекращения войны России против Украины до сих пор использовалось недостаточно, однако готова и в дальнейшем помогать Киеву, прежде всего в обеспечении энергетической безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова в Киеве, её цитирует "Укринформ".

Глава дипломатии Болгарии отвечала на вопрос о причинах выхода её страны из "коалиции решительных".

"Думаю, что все мы стремимся к достижению устойчивого и справедливого мира. Для этого необходимо работать по нескольким политическим направлениям. Это продолжение поддержки Украины, эффективные экономические меры против России, а также дипломатический трек, который должен привести стороны за стол переговоров. Мы считаем, что третье направление использовалось недостаточно", – заявила Петрова-Чамова.

Министр добавила, что её страна будет поддерживать все дипломатические усилия, а также санкционную политику ЕС.

По её словам, Болгария готова и в дальнейшем вносить вклад в энергетическую безопасность Украины в преддверии предстоящей зимы.

"Болгария расположена на пересечении нескольких критически важных маршрутов, которые позволяют нам поддерживать Украину путем поставок газа и других источников энергии. Это одно из направлений, над которым мы сейчас активно работаем", – пояснила Петрова-Чамова.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил 14 июля, что его страна больше не будет участвовать в формате "коалиции решительных". Радев пояснил, что Болгария не станет частью коалиции, которая поддерживает продолжение военной помощи Украине вместо дипломатических усилий по достижению мира.

Радев также дистанцировался от участия в так называемой "антибаллистической коалиции". Комментируя инициативу, в которой участвуют 10 стран, он заявил, что "решения, влияющие на нашу коллективную безопасность, принимаются в другом формате, в другом месте". "Эти вопросы решаются в рамках ЕС, в рамках НАТО, где Болгария имеет свой вес", – сказал Радев.