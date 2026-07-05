Пісторіус виступає проти розкриття секретних даних потенційним міністрам від "АдН"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у неділю заявив, що він виступає за виключення потенційних міністрів у федеральних землях від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" із процесу обміну секретною інформацією.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю Bild.

Можливість того, що партія "Альтернатива для Німеччини" може отримати більшість у Саксонії-Ангальт на вересневих виборах викликає "найбільше занепокоєння", сказав Пісторіус. За його словами, його відомство інтенсивно вивчає питання, кому воно може надати доступ до секретної інформації, оскільки це стосується безпеки країни.

"Вам достатньо послухати публічні заяви багатьох представників "Альтернативи для Німеччини". Їхні тісні зв’язки з Путіним незаперечні. Також існує підозра, що з Росії надходять гроші. Очевидно, що цього (надання секретної інформації. – Ред.) не повинно статися", – сказав міністр.

Він підкреслив, що "Альтернатива для Німеччини" не залишає жодних сумнівів у своїх намірах щодо німецької демократії. "Тому це (отримання партією більшості у земельному парламенті. – Ред.) було б дуже й дуже поганим знаком. Ми повинні бути готові ще рішучіше боротися з цим і протидіяти цьому", – наголосив Пісторіус.

Партія "АдН" посіла друге місце на загальнонаціональних виборах у лютому 2025 року, набравши 20,8% голосів, що стало її найкращим результатом з часів Другої світової війни. А у вересні відбудуться вибори у двох східних федеральних землях – Саксонії-Ангальт та Мекленбурзі-Передній Померанії.

У партії вважають, що її найкращі шанси на прихід до влади в найближчій перспективі є саме в Саксонії-Ангальт, де вона може здобути абсолютну більшість і вперше зможе сформувати уряд землі.

Ще весною дипломати ЄС застерігали, що через особливості німецької системи секретні документи Євросоюзу можуть потрапити до рук Кремля внаслідок витоків через ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини".

Нагадаємо, в суботу "Альтернатива для Німеччини" переобрала Аліс Вайдель та Тіно Хруппалу як своїх лідерів.

З’їзд "Альтернативи для Німеччини" супроводжувався багатотисячними протестами незгодних з їхніми ідеями та масштабною операцією поліції.