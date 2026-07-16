Мерц раскритиковал планы США по финансированию поддержки "свободы слова и веры" в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал объявленный в США многомиллионный план финансирования в поддержку "свободы слова и вероисповедания" в Европе.

[ИСТОЧНИК]Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Мерц в среду, 15 июля, раскритиковал объявленный в США крупный пакет финансирования в поддержку "свободы слова и свободы вероисповедания" в Европе.

"Мы не вмешиваемся в американские выборы и всегда придерживались этого принципа. Соответственно, я не хочу, чтобы американские власти или связанные с ними учреждения вмешивались в выборы в Германии", – сказал он в ответ на вопрос СМИ о том, считает он эту инициативу адекватной адвокацией или политическим вмешательством.

Речь идет об анонсированной в понедельник Госдепом США программе финансирования на сумму почти 5 млн долларов "на укрепление и развитие демократической устойчивости, верховенства права, свободы слова и прессы, а также защиты прав человека в Европе".

Предполагается, что её получатели должны заниматься проблемами в сфере "национального суверенитета, миграции, цензуры, злоупотребления правовыми механизмами – в соответствии с нашей общей политической философией, законодательством и нашим общим западным цивилизационным наследием".

В описании есть намеки на то, что с помощью программы хотят противодействовать попыткам ЕС заставить крупные американские онлайн-платформы соблюдать европейские требования.

"Наднациональные институты и правительства используют государственную власть для подрыва фундаментальных принципов демократического самоуправления посредством чрезмерно "широких" и размытых законов о языке ненависти и регулировании онлайн-контента, которые наказывают за высказывания и подавляют участие в политической жизни", – говорится в отрывке из описания.

Отдельные бенефициары программы могут получить до 3 млн долларов финансирования.

Хотя нет прямых признаков того, что на финансирование по программе могут претендовать политические партии, Мерц отметил, что подобная иностранная поддержка для немецких партий была бы незаконной.

"Финансировать деятельность политических партий в Германии из-за рубежа – незаконно. Думаю, что наши друзья по всему миру также будут придерживаться правовых принципов, которые мы установили", – отметил канцлер.

В Госдепе на просьбу о уточняющем комментарии относительно того, могут ли претендовать на финансирование общественные организации, связанные с определенными политическими партиями – как, например, ультраправая "Альтернатива для Германии", – конкретного ответа не дали.

"Администрация Трампа привержена защите демократии и прав человека во всем мире, включая Европу. Наша программа в Европе направлена на то, чтобы поддержать европейских союзников в защите этих прав и принципов, наряду с их цивилизационной уверенностью и суверенитетом, от тех, кто хочет их подорвать", – прокомментировал пресс-секретарь.

"АдН", как известно, уже длительное время занимает в опросах общественного мнения первое место по уровню поддержки и имеет шансы победить на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, которые пройдут в сентябре.

Напомним, в начале второго срока Трампа миллиардер Илон Маск, в то время его близкий соратник, открыто агитировал немцев голосовать за "Альтернативу для Германии".

Министр обороны Германии Борис Писториус выступает против раскрытия секретных данных потенциальным министрам от "АдН".