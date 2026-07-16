Латвия передала Литве радары для систем NASAMS

Страны Балтии укрепляют региональную противовоздушную оборону: Литва бесплатно получила от Латвии радары SENTINEL.

Об этом сообщили в Минобороны Литвы в четверг, 16 июля, пишет "Европейская правда".

Основная задача радаров SENTINEL, отметил министр обороны Литвы Робертас Каунас, – обеспечить проведение операций по поражению воздушных целей системой NASAMS, предоставляя точную информацию об обнаружении и сопровождении целей.

"Эти радары помогут эффективнее реагировать на возможные угрозы и защищать безопасность наших граждан. Я благодарю Латвию и США за непрерывное сотрудничество в укреплении безопасности региона", – отметил Каунас.

Учитывая предложение США, Латвия решила передать радары Литве, поскольку для своих нужд в сфере противовоздушной обороны использует другие системы.

В среду, 15 июля, Литва и Латвия договорились провести военные учения для обеспечения готовности к совместным действиям.

Кроме того, Литва и Латвия договорились расширять сотрудничество в борьбе с организованными сетями переправки нелегальных мигрантов.