Третий день подряд польские самолеты перехватывают военную авиацию РФ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польская авиация третий день подряд была вынуждена вылететь на перехват российских военных самолетов.

Об этом польский министр написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Министр сообщил, что россияне вновь проверяли возможности польских систем ПВО.

"Очередная пара польских истребителей из Мальборка осуществила перехват двух российских Су-30 над Балтийским морем. По завершении этой операции наши экипажи были перенаправлены для дополнительного перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, находившегося в 30 км к северу от Ястшембя-Гуры", – рассказал глава Минобороны Польши.

По завершении польского сопровождения российский самолет продолжили сопровождать шведские самолеты.

В обоих случаях, отметил Косиняк-Камыш, нарушения польского воздушного пространства зафиксировано не было.

Напомним, 15 июля Косиняк-Камыш сообщил, что Польша была вынуждена поднять в воздух авиацию, чтобы перехватить пару российских истребителей Су-30СМ2, взлетевших из Калининградской области.

Во вторник, 14 июля, пара польских истребителей перехватила над Балтийским морем российский разведывательный самолёт Ил-20.