У Британії засудили хакерів, які атакували лондонський транспорт

У Великій Британії засудили двох хакерів, які стоять за кібератакою 2024 року на лондонську службу громадського транспорту, усунення наслідків якої обійшлося у понад $39 млн.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У четвер, 16 липня, двох чоловіків засудили до 5,5 років ув’язнення кожного.

Як зазначається, мова йде про 20-річного Талха Джубайра та 18-річного Овена Флауерса, які минулого місяця визнали себе винними у хакерській атаці на Transport for London (TfL), відповідальність за яку раніше покладали на хакерське угруповання "Scattered Spider".

За словами прокурора, ці чоловіки могли "повністю вивести TfL з ладу", і атаку вдалося зупинити лише тоді, коли TfL відключила свої комп’ютерні системи. На усунення завданих збитків знадобилося шість місяців.

Раніше агентство з юридичної допомоги Великої Британії повідомило про кібератаку, внаслідок якої було викрадено "значну" кількість персональних даних, включно із кримінальними записами людей, які з 2010 року подавали заяви на отримання юридичної допомоги.

Також Британія повідомляла про викриття операції російської військової розвідки, пов’язаної з використанням складного шкідливого програмного забезпечення для кібершпигунства.