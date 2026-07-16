В Британии приговорили хакеров, атаковавших лондонский транспорт

В Великобритании приговорили двух хакеров, стоящих за кибератакой 2024 года на лондонскую службу общественного транспорта, устранение последствий которой обошлось в более чем 39 млн долларов.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В четверг, 16 июля, двух мужчин приговорили к 5,5 годам лишения свободы каждого.

Как отмечается, речь идет о 20-летнем Талхе Джубайре и 18-летнем Овене Флауэрсе, которые в прошлом месяце признали себя виновными в хакерской атаке на Transport for London (TfL), ответственность за которую ранее возлагали на хакерскую группировку "Scattered Spider".

По словам прокурора, эти мужчины могли "полностью вывести TfL из строя", и атаку удалось остановить только тогда, когда TfL отключила свои компьютерные системы. На устранение нанесенного ущерба ушло шесть месяцев.

Ранее агентство по оказанию юридической помощи Великобритании сообщило о кибератаке, в результате которой было похищено "значительное" количество персональных данных, включая уголовные досье людей, которые с 2010 года подавали заявления на получение юридической помощи.

Также Великобритания сообщала о разоблачении операции российской военной разведки, связанной с использованием сложного вредоносного программного обеспечения для кибершпионажа.