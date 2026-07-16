Зеленский встретился с главой МИД Турции и наградил его орденом

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и наградил его орденом.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В четверг, 16 июля, Зеленский встретился с Фиданом и наградил его орденом "За заслуги" II степени.

"Сегодня мы обсудили ситуацию в дипломатии и шаги, которые могут активизировать работу по достижению мира", – рассказал он.

Также украинский президент проинформировал турецкого министра о ситуации на поле боя, а Фидан рассказал ему о дипломатических контактах на различных уровнях.

"Конечно, обсудили также двусторонние отношения и реализацию соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Рассчитываем, что товарооборот между нашими странами будет только увеличиваться", – добавил Зеленский.

Фидан еще накануне, 15 июля, прибыл в Киев и застал ночную атаку РФ баллистическими ракетами.

Визит Хакана Фидана в Украину был анонсирован публично заранее, что в условиях полномасштабной войны не является стандартной практикой.