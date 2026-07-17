Єврокомісар захищає суперечливу систему в’їзду в ЄС

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер захистив нову цифрову процедуру в’їзду та виїзду в ЄС (Entry-Exit-System – EES).

Як повідомляє "Європейська правда", слова єврокомісара цитує Welt.

Водночас Бруннер визнав, що в деяких аеропортах виникають проблеми, наприклад, у Греції чи Португалії.

"Однак сама система працює дуже, дуже добре", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що коаліція з дев'яти країн ЄС, серед яких Франція, закликає Брюссель продовжити термін дії надзвичайної гнучкості для системи в'їзду-виїзду, стверджуючи, що блок ще не готовий поступово скасовувати чинні запобіжні заходи.

Лист дев’ятьох країн з'явився на тлі того, як аеропорти та авіакомпанії б'ють на сполох через те, що нова система спричиняє довгі черги та збої в роботі під час літнього туристичного сезону.

Перед цим ЄС відхилив заклик авіаційної галузі призупинити впровадження нових біометричних прикордонних перевірок після того, як ця суперечлива система спричинила хаос в аеропортах та на сухопутних прикордонних пунктах.