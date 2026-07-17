Еврокомиссар защищает спорную систему въезда в ЕС

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер выступил в защиту новой цифровой процедуры въезда и выезда в ЕС (Entry-Exit-System – EES).

Как сообщает "Европейская правда", слова еврокомиссара цитирует Welt.

В то же время Бруннер признал, что в некоторых аэропортах возникают проблемы, например, в Греции или Португалии.

"Однако сама система работает очень, очень хорошо", – сказал он.

Ранее сообщалось, что коалиция из девяти стран ЕС, в числе которых Франция, призывает Брюссель продлить срок действия чрезвычайной гибкости для системы въезда-выезда, утверждая, что блок еще не готов постепенно отменять действующие меры предосторожности.

Письмо девяти стран появилось на фоне того, как аэропорты и авиакомпании бьют тревогу из-за того, что новая система вызывает длинные очереди и сбои в работе во время летнего туристического сезона.

Ранее ЕС отклонил призыв авиационной отрасли приостановить внедрение новых биометрических пограничных проверок после того, как эта спорная система вызвала хаос в аэропортах и на сухопутных пограничных пунктах.