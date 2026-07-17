Глава МВС Литви: прикордонники повинні мати право відкривати вогонь по нелегалах

Новий міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас виступив на захист надання прикордонникам права застосовувати вогнепальну зброю проти нелегальних мігрантів.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Очільник МВС аргументував це тим, що не можна очікувати від співробітників прикордонної служби захисту кордону та захисту держави без засобів самозахисту, якщо цього вимагає ситуація.

Він наголосив, що мав на увазі лише виняткові випадки, коли існує безпосередня загроза життю прикордонників, інших людей або державній безпеці.

"Якщо ми просимо прикордонників захищати державу, ми маємо надати їм засоби для цього, а також для захисту власного життя, якщо це буде необхідно. Під час міграційної кризи серед тих, хто перетинав кордон, могли бути й економічні мігранти – але хто може сказати, що серед них під час гібридної атаки не могли бути й так звані "маленькі зелені чоловічки"?", – сказав міністр.

Він також зазначив, що офіцери повинні відчувати політичну підтримку.

"Якщо офіцер опиняється в ситуації, коли існує загроза чужому або власному життю, він має право застосовувати ці засоби. Якщо ми очікуємо, що офіцер виконуватиме свій обов’язок, ми маємо йому довіряти. Якщо трапляються зловживання, це мають оцінювати відповідальні органи. Але з політичної точки зору я довіряю нашим офіцерам", – підкреслив Кателінас.

Під час візиту до Литви президента Латвії цього тижня міністри внутрішніх справ двох країн підписали двосторонню угоду про співпрацю у боротьбі зі злочинністю. Очікується, що вона також допоможе ефективніше протидіяти організованим мережам, які займаються незаконним переправленням мігрантів.

Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас заявив, що у разі збереження нинішніх масштабів вторинної нелегальної міграції з Латвії влада може розглянути питання про тимчасове відновлення прикордонного контролю.