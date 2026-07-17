Глава МВД Литвы: пограничники должны иметь право открывать огонь по нелегалам

Новый министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас выступил в защиту предоставления пограничникам права применять огнестрельное оружие против нелегальных мигрантов.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Глава МВД аргументировал это тем, что нельзя ожидать от сотрудников пограничной службы защиты границы и государства без средств самозащиты, если этого требует ситуация.

Он подчеркнул, что имел в виду лишь исключительные случаи, когда существует непосредственная угроза жизни пограничников, других людей или государственной безопасности.

"Если мы просим пограничников защищать государство, мы должны предоставить им средства для этого, а также для защиты собственной жизни, если это будет необходимо. Во время миграционного кризиса среди тех, кто пересекал границу, могли быть и экономические мигранты – но кто может сказать, что среди них во время гибридной атаки не могли быть и так называемые "маленькие зеленые человечки"?" – сказал министр.

Он также отметил, что офицеры должны чувствовать политическую поддержку.

"Если офицер оказывается в ситуации, когда существует угроза чужой или собственной жизни, он имеет право применять эти средства. Если мы ожидаем, что офицер будет выполнять свой долг, мы должны ему доверять. Если имеют место злоупотребления, это должны оценивать ответственные органы. Но с политической точки зрения я доверяю нашим офицерам", – подчеркнул Кателинас.

Во время визита президента Латвии в Литву на этой неделе министры внутренних дел двух стран подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Ожидается, что оно также поможет более эффективно противодействовать организованным сетям, занимающимся незаконной переправкой мигрантов.

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что в случае сохранения нынешних масштабов вторичной нелегальной миграции из Латвии власти могут рассмотреть вопрос о временном возобновлении пограничного контроля.