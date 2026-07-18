Низкий уровень воды в немецких реках сказывается на перевозках

В Германии из-за низкого уровня воды серьезно затруднилось судоходство на нескольких крупных реках.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как отмечается, наибольшие проблемы наблюдаются на Эльбе, где грузовые перевозки на отдельных участках могут оставаться невозможными до сентября.

"Экономически выгодные грузовые перевозки на Верхней Эльбе в настоящее время невозможны, поэтому сейчас там не курсирует ни одно судно", – сказал генеральный директор компании Sächsische Binnenhäfen Oberelbe (SBO) Хайко Лороф.

По его словам, в этом году низкий уровень воды на Эльбе начался значительно раньше, чем в предыдущие годы – еще в конце апреля. Из-за этого часть грузов не удалось вовремя доставить к месту назначения, а в портах сейчас ожидают повышения уровня воды крупногабаритные и тяжелые грузы, которые невозможно легко перевезти автомобильным или железнодорожным транспортом.

Грузовые суда не могут полноценно работать на Эльбе, когда уровень воды опускается ниже одного метра. В Дрездене утром уровень воды составлял всего 68 сантиметров.

"Мы надеемся, что ситуация улучшится как можно скорее, но, если быть реалистами, это точно не произойдет раньше сентября", – сказал он.

Из-за кризиса часть судоходных мощностей перенаправили на другие водные пути. Компания SBO временно использует автомобильные и железнодорожные перевозки.

Проблемы коснулись также туристического судоходства. В Дрездене для экскурсионных судов "Weiße Flotte" ввели ограничения: часть маршрутов, в частности поездки в Майсен и Саксонскую Швейцарию, пришлось отменить.

Суда могут работать только при уровне воды не менее 50 сантиметров.

В начале июля в немецком городе Мюнхене объявили чрезвычайную ситуацию с водоснабжением и призвали всех экономить воду.

Сообщалось, что на фоне жаркой погоды на прошлой неделе потребление воды в бельгийской Фландрии подскочило до рекордного дневного показателя за последние пять лет.

Стоит отметить, что в Еврокомиссии заявили о "драматическом предупреждении" из-за июньской волны жары.