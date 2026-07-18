Навроцкий вновь обратится к Сенату по поводу референдума о климатической политике ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий на следующей неделе повторно подаст в Сенат ходатайство о проведении общенационального референдума о будущем климатической политики Европейского Союза.

Об этом в соцсети X сообщил глава канцелярии президента Павел Шефернакер, пишет "Европейская правда".

Он прокомментировал обнародованные накануне предложения Европейской комиссии по реформе системы торговли квотами на выбросы (ETS). По словам Шефернакера, несмотря на обещания правительства Дональда Туска добиться выгодных для Польши изменений в Брюсселе, представленный Еврокомиссией пакет является лишь мнимой коррекцией действующей системы.

Он отметил, что президент Навроцкий ранее уже инициировал проведение референдума по европейской климатической политике, однако правящее большинство отклонило эту инициативу, утверждая, что правительство само сможет отстоять польские интересы в ходе переговоров с ЕС.

Шефернакер заявил, что предложенные Еврокомиссией льготы для промышленности не компенсируют потери польской экономики.

Глава президентской канцелярии также раскритиковал планы по увеличению Модернизационного фонда ЕС, назвав предлагаемую поддержку недостаточной.

Шефернакер заявил, что предложенное смягчение темпов сокращения выбросов не означает реального облегчения для бизнеса, а лишь откладывает усиление регуляторной нагрузки.

"Это не облегчение. Это лишь отсрочка проблемы", – отметил он.

Предыдущую инициативу о референдуме Сенат Польши отклонил 20 мая 2026 года. Согласно конституции Польши, президент может назначить общенациональный референдум только с согласия Сената, принятого абсолютным большинством голосов.

Накануне Европейская комиссия представила проект реформы системы ETS на следующее десятилетие.

Напомним, накануне Навроцкий наложил вето на два законопроекта, которые должны были ввести договоры о совместном проживании для пар, проживающих вместе.