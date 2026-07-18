Греция надеется на включение горы Олимп в список ЮНЕСКО

Греция рассчитывает, что гора Олимп – самый высокий горный массив страны, который в древнегреческой мифологии считается обителью олимпийских богов – получит статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО как смешанный культурный и природный памятник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства АП.

Вопрос будет рассматриваться Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО во время заседания в южнокорейском Пусане, которое пройдет с 19 по 29 июля.

Олимп, горный массив с самой высокой вершиной Митикас высотой 2918 метров, с античных времен занимает особое место в греческой мифологии: именно здесь, по преданию, после победы над титанами Зевс основал свой двор.

Номинация основана не только на мифологическом значении горы, но и на её исторических и природных особенностях. На одном из склонов археологи обнаружили древнее святилище, которое, как считается, упоминал античный историк Плутарх.

В христианскую эпоху Олимп также оставался важным религиозным центром: здесь расположены монастырь XVI века, пещера святого Дионисия и православная часовня пророка Ильи, которую считают самой высокогорной в православном мире.

Гора также известна уникальными экосистемами, простирающимися почти от уровня моря до вершины, и большим количеством редких и эндемичных видов растений и животных.

Греция внесла Олимп в предварительный список кандидатов на включение в список Всемирного наследия еще в 2014 году. После этого было подготовлено полное досье, которое прошло оценку экспертных органов ЮНЕСКО.

Впрочем, окончательное решение пока остается неопределенным. Согласно проекту повестки дня заседания в Пусане, комитет может вернуть заявку Греции на доработку и запросить дополнительную информацию.

Несмотря на это, местные власти надеются, что признание Олимпа объектом Всемирного наследия поможет усилить его охрану.

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