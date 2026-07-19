В Греції затримали п’яного водія, який протаранив ворота військової бази

В Греції затримали 52-річного чоловіка після того, як, як стверджується, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, у суботу в’їхав на автомобілі через головний вхід військової бази в Аргос-Орестіко на півночі країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

Про постраждалих не повідомлялося, хоча військовослужбовці, які несли службу біля входу, ледь уникли зіткнення.

Як зазначено, водій не зменшив швидкість перед тим, як протаранити захисний бар’єр, зрівнявши його з землею, коли автомобіль увірвався на територію військового об’єкта.

Влада проводить розслідування цього інциденту.

Нагадаємо, у 2024 році в Ірландії арештували водія фургона, який врізався у ворота урядових будівель.

Перед тим повідомлялось про чоловіка, який в'їхав на автомобілі у ворота зовнішнього комплексу Білого дому та помер від отриманих травм.