В Греции задержали пьяного водителя, который протаранил ворота военной базы

В Греции задержали 52-летнего мужчину после того, как, как утверждается, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, он в субботу въехал на автомобиле через главный вход военной базы в Аргос-Орестико на севере страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

О пострадавших не сообщалось, хотя военнослужащие, несущие службу у входа, едва избежали столкновения.

Как отмечается, водитель не снизил скорость перед тем, как протаранить защитный барьер, сравняв его с землей, когда автомобиль ворвался на территорию военного объекта.

Власти проводят расследование этого инцидента.

Напомним, в 2024 году в Ирландии арестовали водителя фургона, который врезался в ворота правительственных зданий.

Ранее сообщалось о мужчине, который въехал на автомобиле в ворота внешнего комплекса Белого дома и скончался от полученных травм.