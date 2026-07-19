В Греции задержали пьяного водителя, который протаранил ворота военной базы
В Греции задержали 52-летнего мужчину после того, как, как утверждается, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, он в субботу въехал на автомобиле через главный вход военной базы в Аргос-Орестико на севере страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.
О пострадавших не сообщалось, хотя военнослужащие, несущие службу у входа, едва избежали столкновения.
Как отмечается, водитель не снизил скорость перед тем, как протаранить защитный барьер, сравняв его с землей, когда автомобиль ворвался на территорию военного объекта.
Власти проводят расследование этого инцидента.
Напомним, в 2024 году в Ирландии арестовали водителя фургона, который врезался в ворота правительственных зданий.
Ранее сообщалось о мужчине, который въехал на автомобиле в ворота внешнего комплекса Белого дома и скончался от полученных травм.