Во Франции больницы срочно перестраивают работу в преддверии новой волны жары

Во Франции после аномально сильной жары больницы срочно перестраивают свою работу, готовясь к новой волне, которая ожидается в середине следующей недели.

Об этом сообщает Euronews, передает "Европейская правда".

Во время предыдущей волны жары медицинские учреждения работали на пределе своих возможностей, столкнувшись с резким ростом числа госпитализаций и нехваткой оборудования, рассчитанного на экстремальные температуры.

"Эта неделя была ужасной для всей больничной системы. Не только для медсестёр и врачей, но и для всех сотрудников больницы, которые были задействованы круглосуточно, семь дней в неделю, потому что нам нужно было в очень сжатые сроки найти новые решения. Мы думали, что готовы, но на самом деле это было не так", – рассказал Седрик Люсье, директор больницы Paris Sacley в Орси.

Руководитель больницы объясняет, что этот кризис выявил сразу несколько пробелов в организации работы медицинских учреждений и из него были извлечены уроки.

"Во‑первых, конечно, нужно адаптировать здания. Поэтому мы начали с установки кондиционеров. Мы также изменили способ хранения некоторых наших лекарств, разместив их в помещениях с низкой температурой. Мы по-новому организовали и ряд отделений, которые особенно подвержены воздействию сильной жары. Так, начиная с сегодняшнего дня, например, мы переводим отделение для пожилых людей в эту новую больницу", – добавил он.

Столкнувшись с чрезвычайной ситуацией, медицинские бригады также переориентировали часть оборудования на нестандартное использование. Душевые носилки, которые обычно используют для мытья людей с ограниченной подвижностью, были задействованы для лечения тяжелых случаев гипертермии.

"Мы задействовали их во время жары. То же самое касается и ванн, которые мы передали службе SMUR (мобильная служба неотложной помощи и реанимации). Мы наполняем их льдом и помещаем туда пациента с гипертермией", – объяснила Эмелин Жоли, заместитель директора больницы.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о запуске с этого лета инвестиционной программы объемом 100 миллионов евро, предназначенной для медицинских учреждений, которые больше всего страдают от жары.

Глава французского правительства также пообещал 30 тысяч кондиционеров, первые поставки которых ожидаются в начале следующей недели.

В четверг, 2 июля, Лекорню будет председательствовать на кризисном межведомственном совещании в Марселе, которое созывается в связи с приближением новой волны жары.

Во Франции и Испании с последствиями этого погодного явления связывают около 1000 дополнительных смертей.