Пісторіус: війна в Україні вступила у потенційно вирішальну фазу, маємо використати імпульс

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив на потребі не збавляти темпу у підтримці України.

Про це він сказав в інтерв'ю Spiegel, передає "Європейська правда".

Міністр коментував плани щодо фонду, який нібито мають створити для підтримки України і до якого Німеччина має внести 12 млрд євро.

Пісторіус зазначив, що війна перебуває у потенційно вирішальній фазі.

"Війна в Україні вступила у потенційно вирішальну фазу, і ми маємо скористатися цим імпульсом. Україні потрібні кошти для виробництва озброєння та захисту від Росії. Я вважаю, що наша спільна відповідальність – не збавляти темпу", – наголосив він.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявляв раніше, що наступного тижня на саміті НАТО Німеччина виступатиме за нові зобов'язання фінансової допомоги Україні з боку її європейських партнерів.

На саміті НАТО в Анкарі очікується, що члени Альянсу зобов’яжуться укласти нові контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема для України.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти планів щодо надання подальшої фінансової допомоги Україні, які зараз готуються.