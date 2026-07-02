Писториус: война в Украине вступила в потенциально решающую фазу, мы должны использовать импульс

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул необходимость не сбавлять темп в поддержке Украины.

Об этом он заявил в интервью Spiegel, передает "Европейская правда".

Министр прокомментировал планы по созданию фонда, который якобы должен быть создан для оказания помощи Украине и в который Германия должна внести 12 млрд евро.

Писториус отметил, что война находится в потенциально решающей фазе.

"Война в Украине вступила в потенциально решающую фазу, и мы должны воспользоваться этим импульсом. Украине нужны средства для производства вооружения и защиты от России. Я считаю, что наша общая ответственность – не сбавлять темп", – подчеркнул он.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявлял ранее, что на следующей неделе на саммите НАТО Германия будет выступать за новые обязательства по финансовой помощи Украине со стороны ее европейских партнеров.

На саммите НАТО в Анкаре ожидается, что члены Альянса обязуются заключить новые контракты на поставку вооружения на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в частности для Украины.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против планов по оказанию дальнейшей финансовой помощи Украине, которые сейчас готовятся.