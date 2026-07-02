МЗС Чехії після удару РФ по Києву: планувальників таких атак чекає найтемніше місце у пеклі

МЗС Чехії засудило останню масовану комбіновану атаку РФ на Україну і різко розкритикувало аргументацію російського міністра Сергєя Лаврова для виправдання ударів.

Про це йдеться у дописі міністерства в Х, передає "Європейська правда".

Як зазначає відомство, десятки загиблих і поранених цивільних осіб у Києві після одного з наймасштабніших російських нападів далеко за лінією фронту Російська Федерація називає "відплатою".

"Відплата за що, пане Лавров? За те, що ви військовим чином напали на сусідню країну, а вона вже п’ятий рік поспіль "не дала на це згоди"? Для людей, які планують, наказують і навіть виправдовують такі атаки, у пеклі приготовано найтемніше місце", – заявило МЗС Чехії.

Як відомо, у ніч на 2 липня Росія масовано атакувала Київ, внаслідок чого, за останніми даними, загинуло 18 осіб.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до західних партнерів із закликом не зволікати з рішеннями щодо надання засобів ППО для України після масованого удару РФ по Києву. Президент Зеленський у цьому контексті закликав робити внески в ініціативу PURL.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас має намір запропонувати нові санкції проти РФ після масованої російської атаки на Київ.