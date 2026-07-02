МИД Чехии после удара РФ по Киеву: организаторов таких атак ждет самое мрачное место в аду

МИД Чехии осудил последнюю массированную комбинированную атаку РФ на Украину и резко раскритиковал аргументацию российского министра Сергея Лаврова, направленную на оправдание ударов.

Об этом говорится в сообщении министерства в X, передает "Европейская правда".

Как отмечает ведомство, десятки погибших и раненых мирных жителей в Киеве после одного из самых масштабных российских нападений далеко за линией фронта Российская Федерация называет "возмездием".

"Возмездие за что, господин Лавров? За то, что вы военным образом напали на соседнюю страну, а она уже пятый год подряд "не дала на это согласия"? Для людей, которые планируют, отдают приказы и даже оправдывают такие атаки, в аду приготовлено самое темное место", – заявило МИД Чехии.

Как известно, в ночь на 2 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего, по последним данным, погибли 18 человек.

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к западным партнерам с призывом не медлить с решениями о предоставлении средств ПВО для Украины после массированного удара РФ по Киеву. Президент Зеленский в этом контексте призвал вносить взносы в инициативу PURL.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас намерена предложить новые санкции против РФ после массированной российской атаки на Киев.