Венгрия лишила статуса беженца бывших высокопоставленных чиновников из Польши

Венгрия лишила статуса беженца экс-министра юстиции Польши Збигнева Зёбро, его экс-заместителя Марчина Романовского и супругу экс-министра Патрицию Котецкую-Зёбро.

Об этом сообщил в Х глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает "Европейская правда".

По его словам, также были аннулированы их проездные документы.

"Я получил письменное подтверждение того, что Венгрия лишила статуса беженца Марчина Романовского, Збигнева Зьобро и Патрицию Котецкую-Зьобро. Колеса правосудия вращаются медленно, но вращаются", – написал Сикорский.

Эти сообщения также прокомментировал действующий министр юстиции Вальдемар Журек.

"В этой ситуации мы обратимся в соответствующие органы в Соединенных Штатах с вопросом, могут ли лица, лишенные действительных проездных документов, и в дальнейшем находиться на территории США", – заявил он.

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр недавно пообещал, что Венгрия больше не будет служить убежищем для международных преступников.

После этого бывший министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро, получивший убежище после бегства в Венгрию в 2025 году, уехал в США; его бывший заместитель Марчин Романовский, сбежавший в Будапешт в конце 2024 года по обвинению в злоупотреблении государственными средствами, как сообщается, не попал в США и с тех пор его видели в Сербии и Хорватии.